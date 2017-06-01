Aynı sınıftan 10 TEOG birincisi çıktı

Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman genelinde 60 öğrencinin TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yaptığını, bunlardan 16'sının İMKB Belde Ortaokulu'nda eğitim gördüğünü, okuldaki bir sınıftan da 10 birinci çıktığını söyledi.

Arif Arslan ve Reşat Yiğiz’in DHA’da yer alan haberine göre, Mahmut Kurtaran'ın verdiği bilgiye göre İMKB Belde Ortaokulu 8'inci Sınıf öğrencileri, TEOG-2'de büyük başarıya imza attı. 10'u Okulun 8/C sınıfında eğitim gören öğrenciler olmak üzere toplam 16 öğrenci, TEOG sınavında sorulan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak, Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.

Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, batman genelinde 60 öğrencinin TEOG sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olduğunu, bunlardan 16'sının İMKB Belde Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler olduğunu belirterek, "16 birincinin çıktığı okulumuzdaki 10 öğrencinin aynı sınıfta eğitim görmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Emeğe geçen öğretmen ve velilerimizi kutluyorum" dedi.

Kutlama yaptılar

Sınav sonucunun açıklanmasının ardından okul idarecileri ile öğretmenler, öğrencilerle bir araya gelerek, başarıyı kutladı.

İMKB Belde Ortaokulu Müdürü Necat Demiral, TEOG'da birinci olan Işıl Canpolat, Arjin Canpolat, Mustafa Emir Özel, Mehmet Fatih Ocak, Miray İnci Başaran, Edanur Çetin, Muhammed Talha Gökmen, Cansu Çiçek, Beyzanur Kiper, Şahin Göymen, Gamze Akın, Edanur Özhan, Yusuf Yapıcıoğlu, Ahmet Şimşek, Abdullah Ardıl Acar ve Seyfullah Binay ve emek veren öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, okulun 15 öğrencisinin ise 120 sorunun 119'unu doğru yanıtladığını söyledi.

İMKB Belde Ortaokulu'nun başarısında en dikkat çeken başarı ise 8-C sınıfının oldu. Sınıfta eğitim gören 40 öğrenciden 10'u soruların tümüne doğru cevap verirken, 5 öğrenci 119 doğru, 6 öğrenci ise 118 soruyu doğru yanıtlayarak, büyük başarı elde etti.