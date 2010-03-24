Aynı pankartı tutan 2 kişi için 2 farklı karar

T24



‘5-6 dakika sürmedi’



Eşitlik ilkesine aykırı

Eruh’ta 6 Eylül 2009’da terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösteride, aynı pankartı farklı uçlarından tutarak taşıdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan ve iki ayrı iddianame hazırlanan Hayrettin Teğin ve Selahattin Erden farklı mahkemelerde dün ilk kez hâkim karşısına çıktı.Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanık Teğin, hakkındaki suçlamayı reddederek, “Olay günü merak edip kalabalığa karıştım. Pankartı tanımadığım birileri elime tutuşturdu, taşımak zorunda kaldım, birkaç dakika tuttum” dedi.Mahkeme heyeti, TCK’nın “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan Teğin’in beraatine karar verdi. “Terör örgütünün propagandasını yapma” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Erden ise, “Olay günü parti binası önüne gittim. DTP’den aldığımız pankartın bir ucundan ben diğer ucundan da partiden tanıdığım Hayrettin Teğin tuttu. Pankartı açtık ve taşıdık ancak taşımam ve açmam toplam 5-6 dakikalık süreyle sınırlıdır. Pankartın üzerinde ne yazıldığını bilmiyordum, bilseydim taşımazdım” diye savunma yaptı.Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanığın Eruh’ta terör örgütünün propagandasına dönüşen basın açıklamasına katıldığı, açtığı pankart ile örgütün propagandasını yaptığı ve söz konusu suçu terör örgütünün eylem çağrısı üzerine işlediği belirtildi. Mahkeme heyeti, sanık Erden’i TCK’nın “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıktan sonra, bu süreyi 6 yıl 3 aya indirdi. Erden, “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan da 10 ay hapisle cezalandırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.İki sanığın da avukatlığını yapan Şakir Demir, “Olay ve pankart aynı ancak kararlar farklı. Bir mahkeme ‘beraat’ diyor, diğeri 6 yıl 3 ay hapis veriyor. Müvekkillerimden biri beraat ederken, iki eşli ve 15 çocuklu diğer müvekkilim ceza aldı. Mahkeme çok geniş takdir ve yorum hakkı kullandı. Ceza hukukunda yorum olmaz. Temyiz başvurusunda bulunacağız çünkü karar eşitlik hakkına aykırı” dedi.