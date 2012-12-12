AKParti Milletvekili Şamil Tayyar, Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili dosyanın kapatılmaya çalışıldığını öne belirterek, "aynı miktarda zehiri Süleyman Demirel'e verelim Özal'ın zehirlenip zehirlenmediği anlaşılır" dedi.

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan 'Bire Bir' programında, birilerinin Özal'ın ölümünün açığa çıkmasından endişe duyduğunu ve rahatsız olduğunu kaydeden Tayyar "Birileri Özal'ın zehirlenmesi konusunda gerçeklerin gün yüzüne çıkmasından rahatsız oluyor. Özal'ın öldürüldüğünü düşünüyorum. Birileri dosyayı kapatmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Özal'ın zehirlenmesinin tespiti kolay" diyen Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü; "O oranda zehri Demirel'e verelim Özal 'ın zehirlenip zehirlenmediği anlaşılır. Özal dosyası kapatılmaya çalışılıyor, adli tıp raporundan tatmin olmadım. Ergenekon ve Balyoz'u destekleyenler Özal öldürülmedi diyor, bunu ispat etmeye çalışıyor.