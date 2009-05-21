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Aynı mahkeme Gül’e soruşturmayı reddetmiş

'Gül yargılanmalı' diyen Sincan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, bir yıl önce, Gül ve eşi hakkında başka bir soruşturma talebini reddetmiş

21 Mayıs 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Gül hakkında verdiği yargılama kararıyla eleştirilen Sincan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir yıl önce, Gül ve eşi hakkında başka bir soruşturma talebini reddettiği ortaya çıktı.


Sincan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, “Kayıp Trilyon” davasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün “özel evrakta sahtecilik” nedeniyle yargılanmasına hükmetti.
Mahkeme, bu kararı verirken işlendiği iddia edilen suçun, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinden önce olmasına dikkat çekti.

Tartışma yaratan bu karar, cumurbaşkanlığının dokunulmazlığını gündeme taşırken; Sincan Ağır Ceza Mahkemesi siyasi karar vermekle suçlandı.

Oysa aynı Ağır Ceza Mahkemesi’nin, aynı mahkeme heyetiyle Cumhurbaşkanı Gül hakkındaki başka bir soruşturma talebini reddettiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül hakkında bir yıl önce görevini kötüye kullandığı, kılık kıyafet kanunlarına, Anayasa’ya ve mahkeme kararlarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Suçlamalara dayanak olarak da Hayrunnisa Gül'ün Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna türbanla katılması ve Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde türbanlı fotoğraflarının bulunması gösterildi.

Suç duyurusuna tıpkı “Kayıp Trilyon” davasında olduğu gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

İtiraz üzerine, takipsizlik kararı bir üst mahkeme olan Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı seçilmeden önce işlendiği için “evrakta sahtecilik”ten yargılama kararı veren mahkeme, türbanla ilgili soruşturma talebini "Cumhurbaşkanı görevi sırasındaki eylemlerinden ötürü vatana ihanet dışında sorumlu tutulamaz" gerekçesiyle reddetti. 

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