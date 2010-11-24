Aynı mahallede ikinci 'Dersimli' genç cinayeti

T24- İstanbul'da 2,5 ay önce 19 yaşındaki Aykut Alıcı'nın, saçı uzun olduğu bahanesiyle öldürüldüğü iddia edilmişti. Alıcı'nın mahalleden arkadaşı Savaş Karakız da aynı kaderi paylaştı.





Saçları uzun olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Aykut Alıcı'nın mahalleden arkadaşı da benzer bir cinayete kurban gitti.



20 yaşındaki Savaş Karakız, parkta oturduğu sırada yanına gelen bir grubun bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Savaş’ın amcası Haydar Karakız, "Sarhoş olduklarını, içkili olduklarını, saldırdıklarını biliyoruz. Polisten aldığımız ifadeler de bu doğrultuda. Bu bölgede benzer olaylar sık yaşanıyor bu tür saldırıların yapıldığı bilinemekte" dedi.



Karakız için İkitelli Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında arkadaşı gibi bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı'nın annesi de vardı.















Aykut’un annesi Songül Alıcı, "100 günden sonra öbür fidanıma kıydılar. Bu da benim evladım, bu da benim canım. Ben gençlerde bıçak, silah istemiyorum" diyerek isyan etti.



Karakız'ın cenazesi Tunceli'ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürürken cinayet nedeni henüz netleşmiş değil.





























