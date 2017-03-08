Aynı kentin farklı hava soluyan ilçeleri

Aliağa ve Seferihisar: İzmir'e bağlı bu iki ilçe birbirine sadece iki saat uzaklıkta ama ilçe sakinlerinin soludukları hava birbirinden tamamen farklı.

Sanayi ilçesi Aliağa, üzerine çöken hava kirliliğinin getirdiği sağlık sorunlarıyla boğuşuyor, Seferihisar ise temiz enerjiyi daha da yaygınlaştırmanın yollarını arıyor.

BBC Türkçe ekibi kirli hava soluyan Aliağa ve temiz enerjiye geçiş yapan Seferihisar'da, hava kirliliğiyle mücadeleyi inceledi.

Haber: Selin Girit

Video: Göktay Koraltan, Özgür Arslan