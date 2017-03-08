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BBC Türkçe

Aynı kentin farklı hava soluyan ilçeleri

İzmir'in Aliağa ve Seferihisar ilçelerinin arasında iki saatlik bir mesafe var ama sakinlerinin soludukları hava birbirinden tamamen farklı. BBC Türkçe, sanayileşmenin getirdiği sağlık sorunlarıyla boğuşan Aliağa ve temiz enerjiye geçiş yapan Seferihisar'

08 Mart 2017 20:06

Aliağa ve Seferihisar: İzmir'e bağlı bu iki ilçe birbirine sadece iki saat uzaklıkta ama ilçe sakinlerinin soludukları hava birbirinden tamamen farklı.

Sanayi ilçesi Aliağa, üzerine çöken hava kirliliğinin getirdiği sağlık sorunlarıyla boğuşuyor, Seferihisar ise temiz enerjiyi daha da yaygınlaştırmanın yollarını arıyor.

BBC Türkçe ekibi kirli hava soluyan Aliağa ve temiz enerjiye geçiş yapan Seferihisar'da, hava kirliliğiyle mücadeleyi inceledi.

Haber: Selin Girit

Video: Göktay Koraltan, Özgür Arslan

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