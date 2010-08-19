-AYNI KARAYOLUNDA İKİ KAZA: 3 ÖLÜ KONYA (A.A) - 19.08.2010 - Konya'da aynı karayolunda meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sadri Okur'un kullandığı 42 HV 331 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolunun 42. kilometresinde aynı yönde seyreden Yusuf Taşdelen yönetimindeki 06 RF 396 plakalı otomobil ve Mehmet Uçar idaresindeki 42 FS 675 plakalı otomobile çarptı. Kazada 42 HV 331 plakalı otomobilde bulunan Nadire Okur olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet, Suat ve Şerife Uçar ile Eylem ve Hüseyin Taşdelen ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Aynı karayolunun 50. kilometresinde ise Kemal Karakoç'un kullandığı 42 BZY 13 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapanan bölüme girince park halindeki iş makinesine çarptı.Kazada sürücü Kemal Karakoç ile yanında bulunan kardeşi Yasin Karakoç ve eniştesi Kasım Gerçeker otomobilde sıkıştı. Yasin Karakoç ve Kasım Gerçeker sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücü Kemal Karakoç ambulansla Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.