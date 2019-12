Aynı kaleye Boliç gibi bu kez Tello vurdu

T24 - Mustafa Denizli, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini 'tarihi' bir maçta aldı. Manchester United, Avrupa arenasında sahasında 23 maçtır yenilmiyordu, Tello'un golüyle zafere ulaşan Beşiktaş bu seriye son verdi. Kartal, 8 Aralık'ta İnönü'de CSKA'yı yenerse yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş-Manchester United maçını değerlendirdi. Beşiktaş'ın galibiyeti İngiliz medyasında da büyük yankı uyandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'ın Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 yenmesine İngiliz gazeteleri geniş yer ayırdı. Gazeteler, kendi evinde oynadığı üst üste 23 Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmeyen United'ın rekorunun Beşiktaş yenilgisiyle bozulduğunu yazdı.



The Sun gazetesi, menajer Sir Alex Ferguson'u eleştirdiği haberinde, Beşiktaş yenilgisiyle, Manchester United'ın, Avrupa kupalarında 23 maçtır evinde yenilmeyen tek takım olma rekorunu kaybettiğini belirtti.



Haberin yanında Evra ve İbrahim Kaş'ın karşılaşmadaki bir fotoğrafına yer veren gazete, Ferguson'un genç oyunculara şans vererek, bir tür kumar oynadığını belirtti.



Guardian gazetesi, Beşiktaş yenilgisiyle Manchester United'ın artık dört buçuk yıldır evinde yenilmeme rekorunu kaybettiğini belirterek, "United için, Ferguson'un deneysel yanını ortaya koyduğu ve kaleci Ben Foster için zor bir deneyim olan, kötü bir gece oldu" yorumunda bulundu.



Manchester United'ın 12 gün sonra Wolfsburg ile oynayacağını anımsatan Times gazetesi ise, Şampiyonlar Ligi'nde diğer gruplarda mücadele eden Barcelona ve Real Madrid gibi takımların başarılarına dikkati çekerek, United'ın Beşiktaş yenilgisinin bundan sonraki maçlardaki başarısını etkileyebileceğini yazdı.



Daily Telegraph gazetesi, Ferguson'un, takımın kalecisi Ben Foster'ı savunduğunu kaydederek, Beşiktaş yenilgisinden "şok yenilgi" diye bahsetti.



News of the World, "Beşiktaş United'ın gururlu rekorunu bitirdi" başlığıyla verdiği haberde, United'ın 3-3 biten CSKA maçında evindeki yenilmezlik rekorunu kaybetmekten son anda kurtulduğunu hatırlattı.







İşte Dilmen'in Milliyet gazetesinde yayımlanan (26.11.2009) yazısı:



Bu sezon şu görüntüye çok alıştık. Kaleci antrenörü Zafer maç bitiyor bir gün Hakan’ı öpüyor, bir başka gün Rüştü’yü. Futbolda görünmeyen kahramanlar vardır. Teknik direktör kadar kondisyonerler ve kaleci antrenörü de çok önemlidir. Ligin en az gol yiyen takımı Beşiktaş çok kritik maçlarda hep kalecilerinin iyi oyunuyla sonuca gitti. Geçen sene şampiyonluğa oynarken Rüştü’nün performansı, bu sezon en kritik dönemde Trabzon’da Hakan’ın performansı, dün Manchester’da ilk 20 dakika yüzde yüz iki golü kurtaran, son dakikada iki tane kritik top çıkaran yine Rüştü’nün performansı... Tebrikler Zafer hoca... Tebrikler Rüştü ve Hakan... Diğer oyunculara ve Teknik Direktör Mustafa Denizli’ye de haksızlık etmeyelim tabii ki.



Moskova’dan gelen habere rağmen kendi oyununu oynamaya çalıştı Beşiktaş. Kendi oyunu derken, format Trabzon’daki gibi değişti. Denizli, İbrahim Toraman sakatlanana kadar üçlü savunma oynattı. Yani sistem 3-6-1 idi. Orta sahayı kalabalık tutup Manchester’ın süratli hücum yapmasını engellemek istedi. Daha sonra da sürpriz oyuncularla gol bulmak amacındaydı. Tıpkı 96’daki Manchester United - Fenerbahçe maçındaki gibi, yine aynı kaleye, yine Boliç gibi bu kez Tello vurdu. Yine rakibe çarpan top bu kez kaleci Foster’ı avladı. Haa kaleci yine Rüştü idi...

Beşiktaş eğer daha iyi kontratak yapma şansı bulabilseydi iki üç tane daha gol atabilirdi. Bu sonuç CSKA Moskova maçını çok önemli hale getirdi. Beşiktaş rakibini en az iki farklı yenip, Wolfsburg’un Manchester’dan puan kapmasını bekleyecek.



Manchester United’a gelince; bizim ülkeye mahsus acayip geyikler vardır... Mesela gençlerin oynaması her zaman daha tehlikeli olur gibisinden... Öyle bir şey yok tabii... Berbatov, Ferdinand, Van der Sar, Rooney, Valencia, Scholes’un oynadığı takım mı daha iyi, bu mu? Manchester’ın turu garantilemesi Beşiktaş için bir şanstı. Bu şansı da iyi kullandı. Önemli bir başarıya da imza attı. Ancak bu sonuç sadece Beşiktaş tarihine deplasmanda kazanılan bir galibiyet olarak geçecek. UEFA Avrupa Ligi’ne kalabilirlerse anlamı daha da büyüyecek.



Hakem mükemmel bir maç yönetti. Bizim açımızdan öyle. En azından düzgün yönetmeye çalıştı. Kendi vatandaşının pozisyonuna penaltıyı çalsa kimse bir şey diyemezdi. Çalabileceği bir pozisyondu da ayrıca. Sonuçta tebrikler Beşiktaş... Bu galibiyet yakıştı sana.