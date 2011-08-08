-AYNI KAĞIT 260 KEZ KULLANILABİLECEK TAYPEY (A.A) - 08.08.2011 - Tayvanlı bilimadamları ''i2R e-Paper'' adını verdikleri silinebilir ve 260 kez kullanılabilecek bir kağıt üretti. Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Enstitü'nün Görüntü Teknoloji Merkezi Genel Müdürü John Chen, kağıdın, ticari aşamaya getirilmesi halinde büyük ağaç tasarrufu sağlayacağını söyledi. Kağıtta, faks makinelerinde kullanılan termal yazıcıların benzerinin kullanıldığı dile getiren Chen, mesaja daha fazla ihtiyaç duyulmaması halinde kağıttaki yazıların bir düğmenin çevrilmesiyle silinebildiğini ve kağıdın 260 kez kullanılabileceğini açıkladı. ''i2R e-Paper''ın dünya genelinde milyonlarca üretilen poster ve kağıtların yerini almasının hedeflendiğini söyleyen Chen, geleneksel görüntü cihazlarındakilerin aksine kendi teknolojilerinin elektrot gerektirmediğini, kağıtlarının çok hafif, yumuşak ve yeniden yazılabilir olduğunu, bu açıdan bakıldığınıda ''i2R e-Paper''ın gerçek bir e- kağıt olduğunu ifade etti. Tayvanlı bilimadamlarının kolestrik likid kristal içeren plastik bir filmle kapladıkları ''i2R e-paper''da baskı için arka ışığı gerekmiyor ve farklı renkler üretebiliyor. Kağıdın üzerinde basılı olanlar silinebiliyor. Ayrıca modifiye edilmiş bir yazıcı, kağıdı geriye doğru yuvarlayarak yazıları siliyor. Bir A4 büyüklüğündeki e-kağıdın maliyetinin 2 dolar olduğu bildirilirken, kağıdın 2 yıl içinde tüketicilerin hizmetine sunulabileceği kaydediliyor.