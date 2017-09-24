Aynı işyerinde 1 ayda 2'nci yangın ardından tartışma: 2 yaralı

Zafer BARIŞ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de ikinci el eşya dükkanı bilinmeyen nedenle yandı. İşyerinin bir ay içerisinde ikinci kez yanması üzerine olayın kundaklama olabileceği göz önüne alınarak araştırmabaşlatıldı. Yangın ardından çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.

Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Kartepe Sokak Pınar Apartmanı girişinde bulunan ikinci el eşya satılan dükkanda yangın çıktı. 1 ay içinde ikinci defa yanan dükkanda bulunan eşyalar tamamen alev alırken, yangın işyerinin üstünde bulunan evlere de sıçradı. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar evlerinden çektikleri hortumlar ile yangına müdahele etmeye çalıştı. Sevk edilen polisler, bölgede çevre güvenliği alırken, itfaiye yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangının tamamen söndürülmesi ardından 1 ay içinde ikinci defa yanan dükkanla ilgili kundaklama şüphesi ortaya çıktı. Yangın nedeniyle çıkan kavgada 33 yaşındaki Veli Malhatun ve aynı yaştaki Zübeyde İpek, kundaklama iddiasıyla mahallede çıkan tartışmada kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bıçaklandı.Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Polis, yangın ve bıçaklama olayları ile ilgili soruşturma başlattı.

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