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Yaşam

Aynı işi yapmalarına rağmen kadınlar erkeklerden daha az kazanıyor

Yapılan araştırmaya göre fırsat eşitliği yasalarına rağmen İngiltere'de aynı işi yapan kadın ve erkekler farklı ücretler alıyor

07 Mart 2013 12:24

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre genç kadınlar benzer işlerde çalışan erkeklerden hala daha az maaş alıyor.

Independent gazetesinin baş sayfasında yer alan haberde fırsat eşitliği yasalarına rağmen İngiltere'de aynı işi yapan kadın ve erkekler arasındaki maaş farkına dikkat çekiliyor.

Haberin dayandığı araştırmaya göre aynı alandan ya da aynı üniversiteden mezun kadınlar erkeklerden daha az kazanıyor. Hukuk bu alandardan en öne çıkanı.

Özellikle özel sektörde farkın daha belirgin olduğunu aktaran gazete, kadın erkek eşitliği için kampanya yapan grupların bu duruma son verecek önlemler alınması çağrısında bulunduklarını söylüyor.

(BBCTürkçe)

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