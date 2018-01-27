Aynı ilçede 2 günde iki kişi, sahte rakıdan hayatını kaybetti, iki kişi yoğun bakımda

Manisa’nın Soma ilçesinde son 2 günde 2 kişi sahte rakı nedeniyle hayatını kaybetti. İki kişinin de sahte rakı sebebiyle yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Soma'da geçen perşembe günü meydana gelen ilk olayda; sahte rakı içen Kenan Pehlivan ile arkadaşı Özcan Ünal zehirlenme şikâyetiyle Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra da yine sahte rakı içen İbrahim Gök ve oğlu Cüneyt Gök, alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Gök, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan 4 kişiden, ilk gün zehirlenen Özcan Ünal ile cuma günü hastaneye kaldırılan Gök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı. İçtikleri rakıdan zehirlendikleri iddia edilen 4 kişinin, Atatürk Caddesi'ndeki bir büfeden içkiyi aldığı belirlendi. Büfeye operasyon yapan ekipler, iş yeri işletmecisini gözaltına aldı. Büfecinin ifadesi sonrası, sahte rakıyı imal ettiği öne sürülen bir ilkokulun beden eğitimi öğretmeni Ü.İ.'nin evinde arama yapıldı. Ü.İ.'nin ilçe merkezindeki evinde yapılan aramada; 24 litre rakı, doluma hazır 100 ml'lik 13 rakı, 6 litre anason aroması, 1 litre votka aroması, içkiyi damıtmak için kullanılan 2 aparat, çok sayıda doluma hazır pet şişe bulundu. Ü.İ., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan öğretmen Ü.İ.'nin emniyetteki ifadesinde, hazırladığı sahte rakıları satmadığını, arkadaşları ve dostlarına bedelsiz verdiğini söylediği öğrenildi.