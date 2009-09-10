Aynı gün olan milli maçlar Türkiye'ye yaramıyor

Milli futbol ve basketbol takımları, Türkiye'ye son 10 yıllık dönemde eylül aylarında toplam 5 ayrı günde çifte milli heyecan yaşattı.

Ay-yıldızlılar, 9 Eylül 2009, 12 Eylül 2007, 6 Eylül 2003, 5 Eylül 2001, 1 Eylül 2001 tarihleri olmak üzere 5 kez aynı gün iki kulvarda mücadele verirken, hiçbirine Türkiye'ye çifte zafer armağan edemedi.

Dün akşam, Polonya'da devam eden Avrupa Şampiyonası grup mücadelesinde Basketbol Milli Takımı, evsahibi ülkeyi 87-69'luk skorla yenip grup lideri olarak bir üst tura çıkarken, Milli Futbol Takımı ise gelecek yıl Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupasına katılma yolundaki en önemli virajında Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalarak, finallere katılma şansını zora soktu ve böylece Türkiye, yine çifte galibiyet sevinci yaşayamadı.

Milli takımlar, 2009, 2007, 2003 ve 2001'de iki defa olmak üzere 5 kez aynı gün maç yaparken, futbolcuların, basketçilere göre galibiyet sayılarında daha üstün olduğu görülüyor. Milli Futbol Takımı, Basketbol Takımı ile aynı gün yaptığı 5 maçtan 3'ünü kazanırken, 1'in de berabere kaldı, 1'inde ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Basketbol Takımı ise futbol takımı ile aynı gün çıktığı 5 maçtan 2'sini kazanırken, diğer 3 maçı yitirdi.

Futbol takımı, 1 Eylül 2001 tarihinde 2002 Dünya Kupası eleme grubu müsabakasında Slovakya ile deplasmanda karşılaşıp, maçtan 1-0'lık galibiyetiyle ayrılırken, aynı gün basketbol takımı, 32. Avrupa Şampiyonası'na evsahipliği yapmaktaydı. Ay-yıldızlı basketbolcular, futbolcularla aynı gün çıktığı Slovenya müsabakasından 71-57'lik skorla mağlup ayrıldı. Yine aynı şampiyonada basketbol takımı, 5 Eylül 2001'de Hırvatistan ile yaptığı mücadeleyi 87-85 kazanırken, futbolcular 2002 Dünya Kupası eleme grubu maçında İsveç'e 2-1 kaybetmişti.

2004 yılında Portekiz'de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren kırmızı-beyazlı futbolcular, 6 Eylül 2003'de Liechtenstein ile yaptıkları eleme grubu müsabakasından 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, aynı tarihte basketbol milli takımı, 33. Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'a 75-70'lik skorla yenildi.

Futbol takımı, 12 Eylül 2007 tarihinde Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma mücadelesinde sahasında Macaristan'ı 3-0 ile geçerken, basketbol milli takımı, futbolcularla aynı gün çıktığı Avrupa Şampiyonası müsabakasında Fransa'ya 85-64 yenilmekten kurtulamadı.

Türkiye, ay-yıldızlı millilerin dün akşam çıktıkları karşılaşmalarda, basketbolcuların galibiyetiyle sevinirken, futbol takımının Bosna-Hersek ile berabere kalarak, 2010 Dünya Kupası'na katılma şansını zora sokmasına üzüldü.

Milli takımların Eylül ayında aynı gün yaptıkları maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle:

TARİH FUTBOL MİLLİ TAKIMI BASKETBOL MİLLİ TAKIMI

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09 Eylül 2009 Bosna Hersek-Türkiye.: 1-1 Polonya-Türkiye....: 69-87

12 Eylül 2007 Türkiye-Macaristan...: 3-0 Fransa-Türkiye.....: 85-64

06 Eylül 2003 Liechtenstein-Türkiye: 0-3 Türkiye-Yunanistan.: 70-75

05 Eylül 2001 Türkiye-İsveç........: 1-2 Türkiye-Hırvatistan: 87-85

01 Eylül 2001 Slovakya-Türkiye.....: 0-1 Türkiye-Slovenya...: 57-71