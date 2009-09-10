Aynı gün olan milli maçlar Türkiye'ye yaramıyor

Milli futbol ve basketbol takımları, Türkiye'ye son 10 yıllık dönemde eylül
aylarında toplam 5 ayrı günde çifte milli heyecan yaşattı.
Ay-yıldızlılar, 9
Eylül 2009, 12 Eylül 2007, 6 Eylül 2003, 5 Eylül 2001, 1 Eylül 2001 tarihleri
olmak üzere 5 kez aynı gün iki kulvarda mücadele verirken, hiçbirine Türkiye'ye
çifte zafer armağan edemedi.
Dün akşam, Polonya'da devam eden Avrupa Şampiyonası grup mücadelesinde
Basketbol Milli Takımı, evsahibi ülkeyi 87-69'luk skorla yenip grup lideri
olarak bir üst tura çıkarken, Milli Futbol Takımı ise gelecek yıl Güney
Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupasına katılma yolundaki en önemli virajında
Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalarak, finallere katılma şansını zora soktu ve
böylece Türkiye, yine çifte galibiyet sevinci yaşayamadı.
Milli takımlar, 2009, 2007, 2003 ve 2001'de iki defa olmak üzere 5 kez aynı
gün maç yaparken, futbolcuların, basketçilere göre galibiyet sayılarında daha
üstün olduğu görülüyor. Milli Futbol Takımı, Basketbol Takımı ile aynı gün
yaptığı 5 maçtan 3'ünü kazanırken, 1'in de berabere kaldı, 1'inde ise sahadan
yenilgi ile ayrıldı. Basketbol Takımı ise futbol takımı ile aynı gün çıktığı 5
maçtan 2'sini kazanırken, diğer 3 maçı yitirdi.
Futbol takımı, 1 Eylül 2001 tarihinde 2002 Dünya Kupası eleme grubu
müsabakasında Slovakya ile deplasmanda karşılaşıp, maçtan 1-0'lık galibiyetiyle
ayrılırken, aynı gün basketbol takımı, 32. Avrupa Şampiyonası'na evsahipliği
yapmaktaydı. Ay-yıldızlı basketbolcular, futbolcularla aynı gün çıktığı Slovenya
müsabakasından 71-57'lik skorla mağlup ayrıldı. Yine aynı şampiyonada basketbol
takımı, 5 Eylül 2001'de Hırvatistan ile yaptığı mücadeleyi 87-85 kazanırken,
futbolcular 2002 Dünya Kupası eleme grubu maçında İsveç'e 2-1 kaybetmişti.
2004 yılında Portekiz'de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma
mücadelesi veren kırmızı-beyazlı futbolcular, 6 Eylül 2003'de Liechtenstein ile
yaptıkları eleme grubu müsabakasından 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, aynı
tarihte basketbol milli takımı, 33. Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'a
75-70'lik skorla yenildi.
Futbol takımı, 12 Eylül 2007 tarihinde Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma
mücadelesinde sahasında Macaristan'ı 3-0 ile geçerken, basketbol milli takımı,
futbolcularla aynı gün çıktığı Avrupa Şampiyonası müsabakasında Fransa'ya 85-64
yenilmekten kurtulamadı.
Türkiye, ay-yıldızlı millilerin dün akşam çıktıkları
karşılaşmalarda, basketbolcuların galibiyetiyle sevinirken, futbol takımının
Bosna-Hersek ile berabere kalarak, 2010 Dünya Kupası'na katılma şansını zora
sokmasına üzüldü.
Milli takımların Eylül ayında aynı gün yaptıkları maçlarda aldıkları
sonuçlar şöyle:
TARİH FUTBOL MİLLİ TAKIMI BASKETBOL MİLLİ
TAKIMI
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09 Eylül 2009 Bosna Hersek-Türkiye.: 1-1
Polonya-Türkiye....: 69-87
12 Eylül 2007 Türkiye-Macaristan...: 3-0
Fransa-Türkiye.....: 85-64
06 Eylül 2003 Liechtenstein-Türkiye: 0-3
Türkiye-Yunanistan.: 70-75
05 Eylül 2001 Türkiye-İsveç........: 1-2
Türkiye-Hırvatistan: 87-85
01 Eylül 2001 Slovakya-Türkiye.....: 0-1
Türkiye-Slovenya...: 57-71