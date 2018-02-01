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Aynı gün içinde Kilis'e 3 roket atıldı; 4 yaralı

Afrin'den atıldığı belirtilen bir roketin Kilis kent merkezindeki bir restorana düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi

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01 Şubat 2018 20:45

Suriye'nin Afrin kenti kırsalından atıldığı belirtilen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki restorana düştü. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Gün içinde Suriye'den Kilis'e 3 roket atıldı. Roketlerden üçüncüsü bir restorana düştü.

Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirtilen ilk roket, Ekrem Çetin Mahallesi'nde iki katlı bir evin alt katındaki dış duvara isabet etti. 

Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı olay sırasında duvarda hasar oluştu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. 

Afrin'in kırsalından atıldığı belirtilen ikinci roket ise Barış Mahallesi'ndeki iki katlı binanın altındaki işyerine isabet etti. Bu olayda da can kaybı ve yaralanma yaşanmadı

Afrin bölgesinden akşam saatlerinde atıldığı bildirilen 3. roket ise  Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki restorana düştü. 

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, iki roketin atıldığını birinin eve birinin de restorana isabet ettiğini belirterek 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Afrin'den atıldığı belirtilen roketlerden bugüne kadar 5 kişinin hayatını kaybetti, 73 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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