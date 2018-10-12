AYNI GİŞEDEN GEÇMEYE ÇALIŞINCA KAZA YAPTILAR

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta aynı gişeden geçmeye çalışan iki sürücü çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Esenyurt Gişeleri\'nde meydana geldi. İddiaya göre OGS gişesine giren sürücü son anda direksiyonu kırarak HGS gişesine yöneldi. Bu sırada HGS gişesine giren sürücünün kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Gişelerden görüntü

-Kaza yapan araçlar

-Sürücülerin görüntüsü

-Detaylar