Aynı bölümü okuyanlar arasında 'uçurum': Puan farkı 234'e kadar çıkıyor

Yükseköğretim Programı Atlas verileri, Türkiye'de aynı bölümü okuyan öğrenciler arasındaki puan farkını ortaya koydu. Örneğin, tıbba son girenler arasında en yüksek puanı alan ile en düşük puanı alan arasında 121 puan fark var. Moleküler biyolojide bu fark 209’a, işletmede 234’e çıkıyor.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, her yere üniversite açmanın sonucu olarak bölümler arasındaki puan farkı her yıl açılıyor. 500 tam puan alınabilen 2019 YKS’ye göre tıp ve hukuk gibi bölümlerde dahi üniversitelere son sıradan giren kişilerde puan farkları bulunuyor. Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre bazı üniversitelerde aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasında bile ciddi farklar yer alıyor.



Örneğin İstinye Üniversitesi’nin tıp bölümüne İngilizce ücretli programına giren son kişinin puanı 389,80 iken İngilizce yüzde 50 burslu programına giren son kişinin puanı ise 496,55’e yükseliyor.

İşte bölüm bölüm üniversitelerde görülen puan farkları:

Tıp



Tıp bölümünde 2019 YKS’ye göre son sıradan üniversiteye girenler içinde en yüksek puan 499,85 ile Koç Üniversitesi İngilizce tam burslu tıp programı oldu. En düşük puan ise Atatürk Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs uyruklular için açtığı program oldu. Buraya son sıradan giren kişi 378,5 puan aldı. İki puan arasında 121,35’lik bir puan farkı oluştu.



Hukuk



2019 YKS’ye göre hukuk bölümünde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yüzde 50 burslu programı oldu. Buraya son sıradan giren öğrenci 496,1 puan aldı. Hukuk bölümünde en düşük puan ile giriş ise 302,2 ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ücretli programı oldu. İki puan arasında 193,9’luk bir fark bulunuyor.

Bilgisayar Mühendisliği



Bilgisayar mühendisliği bölümlerinde son sırada giren kişiler içinde en yüksek puanı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin tam burslu programına 494,45 puanla giren öğrenci aldı. En düşük puanı ise 300,8 puan ile Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne giren öğrenci aldı. İki öğrenci arasında 193,65’lik bir puan farkı bulunuyor.



Moleküler biyoloji ve genetik



Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde ise Yükseköğretim Kurulu’nun plansızlığı net bir şekilde görülüyor. Bu bölüme girenler arasında 300 puanın altında olanlar dahi var. Moleküler biyoloji ve genetik bölümüne son sıradan girenler içinde en düşük puan 283,8 ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne giren öğrenciye ait. Son sıradan giren öğrenciler içinde en yüksek puanı ise 493,05 puan ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin moleküler biyoloji ve genetik bölümünün İngilizce programına giren öğrenci aldı. İki öğrenci arasında 209,25’lik puan farkı var.



İktisat



ktisada son sıradan yerleşenler içinde en yüksek puanı alan öğrenci, Bilkent Üniversitesi’nin İngilizce İktisat programına 468,25 ile giren öğrenci oldu. En düşük puanı alan ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin yüzde 50 indirimli İngilizce iktisat bölümüne giren öğrenci oldu. Bu öğrenci 270,9 puan alabildi. İki kişi arasında 197,35’lik bir puan farkı bulunuyor.



İşletme



Son sıradan yerleşenler arasında en yüksek puanı Bilkent Üniversitesi’nin tam burslu İngilizce işletme programına 486,65 puan ile giren öğrenci aldı. Ufuk Üniversitesi’nin yüzde 75 burslu işletme programına son sıradan giren öğrenci ise en düşük puanı aldı. Bu öğrenci 251,9 puan aldı. İki öğrenci arasında 234,75’lik bir puan farkı oluştu.



Gazetecilik



Gazetecilik bölümüne son sıradan girenler arasında en yüksek puanlı öğrenci Atatürk Üniversitesi’ni tercih etti. Buraya son sıradan giren öğrenci 444,4 puan aldı. Gazetecilik bölümüne son sıradan girenler içinde en düşük puanı alan öğrenci ise 271,3 puanla yerleşti. Bu öğrenci ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüzde 75 burslu programına girdi. İki öğrenci arasında 173,1 puanlık fark bulunuyor.



Eczacılık



Eczacılık bölümüne son sıradan girenler arasında en yüksek puanlı öğrenci ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni tercih etti. Üniversitenin yüzde yüz burslu İngilizce programına son sıradan yerleşen öğrenci 490,7 puan aldı. Eczacılık bölümüne son sıradan girenler içinde en düşük puanı alan öğrenci ise 371,2 puanla yerleşti. Bu öğrenci ise Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi’nin yüzde 50 burslu programına girdi. İki öğrenci arasında 119,5 puanlık fark bulunuyor.