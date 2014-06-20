Aynı anda üç devlet kurumunda yönetici

Erdal Cemal Sumaytaoğlu’nun aynı anda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Vekilliği görevlerini yaptığı ortaya çıktı. Durum MHP Manisa Milletvekili Ercan Akçay’ın soru önergesiyle Meclis’e taşındı.

Birgün gazetesinden Yaşar Aydın'ın haberine göre Erdal Cemal Sumaytaoğlu’nun görevleri bunlarla sınırlı değil. Sumaytaoğlu’nun bakanlığın sitesinde yer alan CV’si 2006 yılından bu yana birçok kamu kurumunda aynı anda görev yaptığını da ortaya koyuyor.

CV’de Sumaytaoğlu’nun aynı anda yaptığı görevlerden bazıları şu şekilde sıralanıyor:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (1.5.2011-Devam Ediyor)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Vekili (2011-Devam Ediyor)

Yüksek Komiserler Kurulu Kurul Üyesi, Başkan Yardımcısı ( 1.1.2008-Devam Ediyor)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri (2006-2011)

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (2007-2008)

Atatürk Orman Çiftliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Müşaviri Vekili (2006-2009).

İhalelere girdi

Sumaytaoğlu’nun önlenemez yükselişi sadece birkaç yıllık bir avukatken 2004 yılında TMSF’ye girmesi ile başladı. 2006 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na geçmesi ile Sumaytaoğlu için yeni bir dönem başlamış oldu. Sumaytaoğlu ismini kamuoyu ilk kez, 2009 yılında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadele için yapılan ihalede duydu. İhale “Bakan oluru ve görev gereklerine aykırı’’ bir şekilde Türkiye Jokey Kulübü’ne (TJK) verildi. İhalenin neden TJK’ye verildiği ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Sumaytaoğlu hakkında dava açıldığında ortaya çıktı. Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi Sumaytaoğlu’nu suçlu bularak kamuyu zarar uğrattığı gerekçesi ile 5 ay hapse mahkûm etti. Sumaytaoğlu’nun ismi daha sonra Atatürk Orman Çiftliği’ndeki benzinlik ihalesinde ortaya atıldı. İhale ile ilgili yargı süreci henüz tamamlanmadı.

Kendi yazdı kendi atandı

Teftiş Kurulu’na müfettiş olmayanların atanmasının yolunu açan Haziran 2011 tarihli Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın adını Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak değiştiren düzenlemenin altında da Sumaytaoğlu’nun imzası var. Düzenlemenin ardından Sumaytaoğlu Ağustos 2012’de Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak atandı.

Meclis'e taşındı

Durumu bir soru önergesi ile Meclis’e taşıyan MHP Manisa Milletvekili Ercan Akçay’ın iddiasına göre bu değişiklikle Sumaytaoğlu, kendi başkanlığını onaylayan yönetmeliği hazırlayarak Teftiş Başkanı oldu. Akçay’ın soru önergesine göre çok sayıda atı olan Sumaytaoğlu’nun birçok akrabası ve yakını da TJK’de çalışıyor. Akçay’ın soru önergesinde Sumaytaoğlu ile ilgili çarpıcı sorular yer alıyor:

Sumaytaoğlu 2 genel müdür 1 teftiş kurulu başkanın kullandığı makam odasını yıktırıp 150 bin lira ödeme yaparak kendisine yeni bir makam odası doğru mudur? Makam aracının 2011 yılından bu yana 50 bin kilometre yol katettiği bilgisi doğru mudur? Emrine özel kalem müdürü verildiği ve ona da makam aracı tahsis edildiği doğru mudur?