Aynı anda 100 öğrenci bayıldı, vatandaş şaşırdı!

Karaman'da bir lisede yapılan proje kapsamında 100 öğrencinin aynı anda bayılması, çevredekilerin şaşkınlığına yol açtı.

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde 4 öğrenci, “Flash Mob” adlı uygulamayla kalabalık bir grubun toplu haldeki ani hareketine karşı, halkın tepkisini ölçemeye yönelik proje hazırladı.

Bazıları müdahale ederken, bazıları da gülüp geçti

Yarışmacı öğrenciler, okuldaki 100 arkadaşıyla birlikte, yolda adres sordukları kişilerin karşısında aynı anda bayılarak yere yığıldı.

İki farklı noktada 5 kez gerçekleşen “Flash Mob”da, öğrencilerin bu hareketi karşısında adres sordukları kişiler ile çevredeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlardan bazıları olayı anlamaya çalışırken, bazıları bayılma rolü yapan öğrencilere müdahale etti. Bazıları ise gülerek öğrencilerin yanından ayrıldı.

1 Ocak'ta sonuçlanacak yarışmada yurt genelinden katılıp dereceye girecek grubun 4 üyesine birer bilgisayar, okula da 15 bin lira ödül verileceği bildirildi.