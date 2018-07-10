Aynı aileden iki bakan çıktı; eski bakanın kızı da kabinede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Beklentilerin aksine 3 değil bir cumhurbaşkanı yardımcısı belirlenirken; dört eski bakan da yeni kabinede yer aldı.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un kızı Zehra Zümrüt Selçuk’a yeni kabinede Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak görev verilidi. Selçuk, kabinedeki en genç bakan oldu.

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Atilla Koç, 2005-2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştı.