Aynı aileden dört çocuk öldü

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı. Saldırı

sırasında sahilde oyun oynadıkları

düşünülen dört çocuk da hayatını kaybetti. Çocukların aynı aileden oldukları bildirildi. Saldırıda 10 kişi

de yaralandı.

İsrail, hava saldırılarının amacının Hamas'ın füze saldırılarını önlemek olarak nitelendiriyor.

Dokuzuncu gününe giren İsrail'in operasyonları sırasında en az 220 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze

merkezli insan hakları grupları ölenlerin yüzde 80'inin

sivil olduğunu kaydetti.

Aynı süreçte Hamas militanları İsrail'e 1200'den fazla füze saldırısı

düzenledi.

Hamas ateşkesi reddediyor

Öte yandan Hamas, Filistinliler'in taleplerini karşılamayan hiçbir ateşkes girişimini kabul

etmeyeceklerini bildirdi.



Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Mısır'ın başlattığı Gazze ve İsrail arasındaki ateşkes girişimini

"şekil ve içerik" nedeniyle kabul etmediklerini belirtti.



Ebu Zuhri, "Reddedilmesindeki en önemli sebep, anlaşmaya varılmadan ateşkesin şart

koşulmasıdır. Bu bizi sıfır noktasına götürür, akan her kan heder olur” şeklinde konuştu.

