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Dünya
Deutsche Welle

Aynı aileden dört çocuk öldü

İsrail hava saldırısı sırasında sahilde oyun oynayan dört çocuk hayatını kaybetti. Öte yandan Hamas, ateşkes teklifini kabul etmiyor.

17 Temmuz 2014 00:57

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı. Saldırı
sırasında sahilde oyun oynadıkları
düşünülen dört çocuk da hayatını kaybetti. Çocukların aynı aileden oldukları bildirildi. Saldırıda 10 kişi
de yaralandı.

İsrail, hava saldırılarının amacının Hamas'ın füze saldırılarını önlemek olarak nitelendiriyor.
Dokuzuncu gününe giren İsrail'in operasyonları sırasında en az 220 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze
merkezli insan hakları grupları ölenlerin yüzde 80'inin
sivil olduğunu kaydetti.

Aynı süreçte Hamas militanları İsrail'e 1200'den fazla füze saldırısı
düzenledi.

Hamas ateşkesi reddediyor

Öte yandan Hamas, Filistinliler'in taleplerini karşılamayan hiçbir ateşkes girişimini kabul
etmeyeceklerini bildirdi.
     
Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Mısır'ın başlattığı Gazze ve İsrail arasındaki ateşkes girişimini
"şekil ve içerik" nedeniyle kabul etmediklerini belirtti.
     
Ebu Zuhri, "Reddedilmesindeki en önemli sebep, anlaşmaya varılmadan ateşkesin şart
koşulmasıdır. Bu bizi sıfır noktasına götürür, akan her kan heder olur” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HamasGazzeFilistinliHamas FilistinlilerSami Ebu Zuhri MısırEbuZuhriDeutsche Welle Türkçe AA/dpa/AFP BS/BW

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