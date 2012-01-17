Aynı aileden 6 kişi evde ölü bulundu!

T24

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçe merkezi Ulusoy mahallesinde müstakil bir evde oturan Genceli ailesinden 2 gündür haber alınamıyordu.Aileden Ahmetşah Genceli'nin patronu olan Mehmet Sosun, işyerine gelmeyen elemanının cep telefonundan da cevap alamayınca, ailenin Nergiz sokaktaki evine gitti.Sosun, çaldığı kapı açılmayınca, penceredeki cam kırığını içeri baktı; Ahmetşah'ın yerde yattığını görünce de durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Genceli ailesinin evine girince, 6 kişinin cesediyle karşılaştı.Anne Hatun Genceli ile çocukları Ahmetşah (22), Muhammet (6), Ayşe (15), Şenay (12) ve İslam'ın (13) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri bildirildi.Olay yerinde savcılık inceleme başlattı.