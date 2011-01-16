-AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ZEHİRLENDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 16.01.2011 - Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Kanlı ailesi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ali Kanlı (75), Recep Kanlı (45), Şennur Kanlı (47), Uğur Kanlı (20) ve Ali Orçun Kanlı'yı (19) Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan ilk müdahalede, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 5 kişi, tedavi altına alındı.