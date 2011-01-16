T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ZEHİRLENDİ ESKİŞEHİR (A.A)

16 Ocak 2011 15:53

-AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ZEHİRLENDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 16.01.2011 - Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Kanlı ailesi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ali Kanlı (75), Recep Kanlı (45), Şennur Kanlı (47), Uğur Kanlı (20) ve Ali Orçun Kanlı'yı (19) Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.  Hastanede yapılan ilk müdahalede, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 5 kişi, tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24