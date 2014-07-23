Aynı aileden 5 kişi trafik kurbanı

Tatvan'da, kamyonun aynı istikamette seyreden otomobile çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis'ten Tatvan istikametine giden Fikret Aslan'ın kullandığı 01 FA 986 plakalı kamyon, ilçe girişindeki kavşakta, aynı yönde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 73 KC 710 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunanlar, yola savruldu.

Kazada, anne İslam, baba Mehmet ile çocukları Kübra, Zemin ve Filiz Güner, olay yerinde hayatını kaybetti, ismi öğrenilemeyen 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden açıldı.