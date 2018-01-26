Aynı aileden 4 kişi, çaldıkları kamyonetle İzmit'te yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL\'da çalınan kamyonet polisin operasyonuyla İzmit\'te durduruldu, aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Çekmeköy\'de önceki gün 34 BV 9392 plakalı kamyonet çalındı. Araç sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin plakasını, Plaka Tanıma Sistemi\'ne işledi. Kamyonetin TEM Otoyolu Kocaeli istikametinde ilerlediği belirlenince Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, önlem aldı. İzmit\'te durdurulan kamyonetteki S.C.(44) ve E.C.(16) inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamanın ardından 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen iki kişinin içerisinde bulunduğu araç da TEM Otoyolu\'nda durduruldu. Araçtaki B.C. (37) ve Ü.C.\'nin de 2 şüpheliyle aynı aileden olduğu ve kamyoneti takip ettikleri belirlendi.

Emniyetteki sorgularında susma haklarını kullandıkları belirtilen S.C., B.C., Ü.C. ve E.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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