T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ ZONGULDAK (A.A)

16 Şubat 2011 20:33

-AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ ZONGULDAK (A.A) - 16.02.2011 - Zonguldak'ta, aynı aileden 3 kişi tüfekle öldürüldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beycuma beldesine bağlı Kaleoğlu köyünde, 70 yaşlarındaki Nazife ve Fatma Kundakcıoğlu çifti ile 40 yaşlarındaki engelli kızları Habibe Kundakçıoğlu'na henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce evlerinde tüfekle ateş edildi. Yaşlı çift ile engelli kızları, olay yerinde yaşamını yitirdi. Köylülerin bildirimi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24