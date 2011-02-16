-AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ ZONGULDAK (A.A) - 16.02.2011 - Zonguldak'ta, aynı aileden 3 kişi tüfekle öldürüldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beycuma beldesine bağlı Kaleoğlu köyünde, 70 yaşlarındaki Nazife ve Fatma Kundakcıoğlu çifti ile 40 yaşlarındaki engelli kızları Habibe Kundakçıoğlu'na henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce evlerinde tüfekle ateş edildi. Yaşlı çift ile engelli kızları, olay yerinde yaşamını yitirdi. Köylülerin bildirimi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.