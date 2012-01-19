-Aynı aileden 3 kişi öldürüldü GAZİANTEP (A.A) - 19.01.2012 - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını, annesini ve babasını öldürüp, kardeşini de yaralayan zanlı teslim oldu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkçalı köyü yakınlarında bulunan boş arazide, Hasan G. (32) kavga ettiği imam nikahıyla birlikte yaşadığı Mehrican G'yi (18) pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra da 28 NE 596 plakalı otomobile ilçe merkezindeki Fevziçakmak Mahallesi Reyhanlı Sokak'ta eve gelen zanlı, kadının annesi Iraz G'ye (47) pompalı tüfekle ateş etti. Evden ayrıldıktan sonra Mehrican G'nin babası Mustafa G'nin Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi'ndeki bakkal dükkanına giden Hasan G, burada da Mustafa G. (52) ile oğlu Ercan G'yi (19) pompalı tüfekle yaraladı. Evinde vurulan ve ağır yaralanan Iraz G, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde, Mustafa G. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan G. ise burada yapılan müdahale sonrasında Gaziantep'e gönderildi. Olaydan sonra, Hasan G. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. İddiaya göre, Hasan G. akrabası olan Mehrican G. ile imam nikahıyla 4 ay önce birlikte yaşamaya başladı. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle ayrılan çiftten Mehrican G, baba evine döndü. Hasan G, konuşmak için gittiği Mehrican G'yi arabayla ilçenin 5 kilometre uzakta bulunan bir yere götürdü. Burada çift arasında çıkan tartışmada Hasan G, genç kadını tabancayla öldürdüğü ve daha sonra diğer cinayetleri işlediği iddia edildi.