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AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ KARABÜK (A.A)

30 Nisan 2011 12:47

-AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ KARABÜK (A.A) - 30.04.2011 - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Eser Özdemir (36) yönetimindeki 34 BOH 06 plakalı minibüs, Kayı köyü yakınlarında yolun alt kısmında bulunan tarlaya devrildi. Sürücü Özdemir ile Emin (52) ve Elvide Özdemir'in (62) olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Bayram (36), Alper (10), Yasemin (34) ve Ceren Özdemir (3) Karabük Devlet Hastanesi ve Şirinevler Devlet Hastanesine kaldırıldı. İstanbul'da ikamet eden ailenin, Eflani ilçesindeki köylerine gittikleri öğrenildi.

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