Ayna'nın solisti Cemil Özeren yaşamını yitirdi

Yaklaşık bir yıldır karaciğer tedavisi gören Ayna grubu üyelerinden müzisyen Cemil Özeren hayatını kaybetti.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran efsanevi Ayna grubunun solistlerinden 50 yaşındaki Cemil Özeren karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Esenler Hayat Hastanesi’nde tedavi gören ünlü soliste siroz hastalığı teşhisi konulmuştu.

Cemil Özeren, üniversite eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'a albüm yapmaya geldi. 1996 yılında ünivesiteden arkadaşı Erhan Güleryüz ile birlikte Ayna grubunu kurdu. Gittiğin Yağmurla Gel ile başlayan bu yolculuk 2002 senesinde Bostancı Durağı albümünden sonra son bulmuş, Erhan Güleryüz ile Cemil Özeren yollarını ayırmıştı. Ardından Özeren, Destan grubuna katıldı. Ayrıca Özeren, bu senenin başında Cemi Cümle isimli bir solo albüm yapmıştı.