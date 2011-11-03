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Yaşam

''Aynalı Oda'' Gazi Üniversitesinde ANKARA (A.A)

03 Kasım 2011 19:35

-''Aynalı Oda'' Gazi Üniversitesinde ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Cinaz, istismara uğrayan çocukların birden fazla yerde ifade vermesinin önüne geçilmesi amacıyla oluşturulan ''Aynalı Oda'' uygulamasının ilk olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayata geçirildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı ve GÜ Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Merkezi tarafından düzenlenen ''Çocuk İhmal ve İstismarında Neredeyiz, Ne yapabiliriz?'' başlıklı panel, üniversitenin Konferans Salonu'nda düzenlendi. Fatma Şahin'in de katıldığı panelin açılışını, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu, GÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Cinaz ile GÜ Çocuk Koruma Merkezi Müdürü ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Beyazova yaptı. Beyazova, açılışta yaptığı konuşmada, bugün yapılacak panelde istismar ve ihmal konusunda çözüm yollarının aranacağını, sorunların ele alınacağını söyledi. Çocuk istismarı denildiğinde çocuğun dövülmesi, yaralanması, cinsel olarak istismar edilmesi, dışlanması, gözden uzak tutulması ve haklarının verilmemesinin anlaşıldığını ifade eden Beyazova, çocukları istismar edenlerin genellikle erişkinler olduğunu vurguladı. Beyazova, ''Çocukları, onun en yakınında olan anne ve babası, abisi, akrabası, komşusu, çevresindeki meslek adamları, polis, hukukçu, ve bunların dışında toplum da istismar edebiliyor'' dedi.  Çocukların lehine olan yasaların uygulanmasında geç kalınabildiğine dikkati çeken Beyazova, ''Ortaya çıkmış güzel yasaların yanlış yorumlanması yoluyla da çocukları haklarından edebiliyoruz. Bu hafta içinde basında N.Ç. diye yer alan küçük çocuk, 'kendisine istismar eden onlarca kişiye rıza gösterdiği' kabul edilerek, istismarcılar bu gerekçeye dayandırılarak ceza indirimi aldı. Bu, tamamen yanlış...'' diye konuştu. Prof. Dr. Peyami Cinaz da bu konuda çok daha önceden farkındalığın artırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için etkinlikler yapılması gerektiği eleştirisinde bulundu. Çocuk suiistimallerinin yeni bir konu olmadığını belirten Cinaz, yıllardan bu yana çocuk istismarının görüldüğünü, ancak akademik düzeyde yeterli ilgi gösterilmediğini ifade etti. Basında ''aynalı oda'' olarak yer alan uygulamanın da GÜ Tıp Fakültesindeki Çocuk Koruma Merkezinden ''örnek alındığını'' ve pilot olarak uygulanmaya başlandığı dile getiren Cinaz, şöyle devam etti: ''Bizim oluşturduğumuz merkezi örnek alarak, bu modeli oluşturdular. Biz, yıllar önce başladık. Bu merkezde, istismara uğrayan çocuğa muayene yapılıyor. Daha sonra aile dinleniyor ve istismarı yapan kişinin belirlenmesine çalışılıyor. Bu belirlendikten sonra da bu savcılığa rapor halinde bildiriliyor'' diye konuştu.

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