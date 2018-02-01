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Aynaları önce yumrukladı, sonra tekmeledi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki 10'a yakın otomobilin aynalarını önce yumrukladı, ardından da tekmeleyerek kırdı

01 Şubat 2018 22:26

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki 10\'a yakın otomobilin aynalarını önce yumrukladı, ardından da tekmeleyerek kırdı.
Olay sabaha karşı Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi\'nde meydana geldi. Alkollü ya da madde bağımlısı olduğu sanılan 20 yaşlarındaki bir erkek, park halindeki otomobillerin aynalarına zarar verdi. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yürüyerek giden kişi önce otomobillerin aynalarına eliyle vurarak zarar veriyor. Bir otomobilin kapalı olan aynasını açmaya çalışan şüpheli bunu başaramayınca geri dönüp aynaya yumruk ve dirseğiyle vuruyor, ardından da tekmeliyor.
Sabah saatlerinde araçlarının aynalarının kırık olduğunu gören otomobil sahipleri durumu polisi bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri aynaları kırılan 10\'a yakın otomobilde parmak izi araştırması yaptı. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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