Ayna'dan 'rock tarzı' ilahi

T24- Ayna Grubu, TRT için Ramazan ayına özel bir ilahi klibi hazırladı. ''Can Ellerinden Gelmişem'' isimli ilahiye çektiği klip, TRT ekranlarında izleyiciyle buluştu.



Grubun solisti Erhan Güleryüz, sinema yönetmeni Onur Ünlü'nün çektiği klibin Ramazan ayının anlamına ve duygusuna hitap ettiğini söyledi.



Daha önceki yıllarda birçok müzisyenin Ramazan'la ilgili ilahiler, bu aya özel şarkılar seslendirdiğini dile getiren Güleryüz, ''Bize de geldiler (böyle bir klip çeker misiniz?) dediler. Bizde çok mutlu olduk ve projeye katıldık'' dedi.



Grubun müzik tarzının dışına çıkmadan ''Can Ellerinden Gelmişem'' adlı ilahiye klip hazırladıklarını anlatan Güleryüz, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Klip yayınlandıktan sonra geri dönüşler olumlu yönde oldu. Format itibariyle ilahilerin günümüz müzik alt yapısıyla seslendirilmesi çok güzel tepkiler aldı. Aslolan gençlerin bu tarzdan uzak kalmaması. Onlar için de güzel bir çalışma oldu diye düşünüyoruz.



Sevgili Onur Ünlü, 2 yıldır Ramazan'da bu projeleri hayata geçiriyor, kendisini tebrik ediyorum ayrıca TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i cesaret gerektiren bu çalışmadan ötürü kutluyorum.''



"İLAHİYİ OKURKEN O MANEVİ ATMOSFERİ HİSSETTİK"





Güleryüz, 1950'li yıllarda bir çok müzisyenin farklı inanç ve dinlerden bu tür ilahileri seslendirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:



''Biz de Onur'un teklifi üzerine bu ilahiyi seslendirdik. Samimi olarak bu projede yer aldık. Gelen tepkiler o kadar sıcak ki genç müzisyenlerin de bu eserlerden uzak kalmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ilahiyi okurken o manevi atmosferi hissettik. İlahinin soundunun belirlenmesinde zorluk yaşadık. Yaklaşık 1 aylık çalışmanın sonucunda sound belli oldu. İlahi ritmini rock soundu bir müziğin içine yerleştirmek çok zor ama buna değdi."