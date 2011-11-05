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Aynada 'Ali Sadi' forsu

Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun, aracın dikiz aynasında, bebek patikleri ile üzerinde Ali Sadi Erbil yazan bir kağıt asılı

05 Kasım 2011 02:00



T24- Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun, önceki gün oğulları Ali Sadi’yle birlikte Nişantaşı’ndaydı. Uzun zamandır beraber olduğu iddia edilen Önder Fırat’la ilgili soruları yanıtsız bırakan Coşkun, alışveriş turunun sonunda aracına döndü. Aracın dikiz aynasında, bebek patikleri ile üzerinde Ali Sadi Erbil yazan yaldızlı bir kağıdın asılı olduğu gözden kaçmadı.




Hürriyet'in haberine göre, ama bu fors bir işe yaramadı, oğlunu cipin arka koltuğuna oturttuktan sonra direksiyona geçen Tuğba Coşkun beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Nişantaşı’nın en işlek caddelerinden birinde, bir işyerinin önüne bıraktığı aracın ön camında, işyeri sahibinin yazdığı “Bizi çok müşkül durumda bıraktınız” notu duruyordu.

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