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Ayna: PKK siyasete katılmalı

BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna PKK’nın demokratik siyasete katılmasını istedi.

05 Ocak 2010 02:00

T24- BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna PKK’nın demokratik siyasete katılmasını isterken, Kürt halkının Abdullah Öcalan’ın muhattap alınmasını istediğini söyledi.

Akşam gazetesinden Özlem Çelik’e konuşan Ayna Devlet’e Kürt sorununun muhattaplarının bulunduğunu, bunlardan birinin de Öcalan olduğunu söylediklerini ifade etti. Ayna, “Değerlendirmelerini dinleyip takip ediyoruz çünkü Öcalan'ın her cümlesinin Kürt halkı üzerindeki etkisini biliyoruz” dedi.

PKK’nın Kürt sorununun nedeni değil, sonucu olduğunu belirten Ayna, “Bugün PKK'yı yok sayarak çözüm olmaz diyoruz. Diyor ki, ben demokratik siyaset içinde yer almak istiyorum, ben barış istiyorum. Buna niye karşı çıkayım. PKK'nın söylediklerine, taleplerine bakıyoruz. Reddedilir talepler değil. Kabul edilebilir, gerçekleşebilir taleplerse, oturup konuştuğumuzda ortak vatanı yaratacaksak bu kısır döngü niye” diyerek sözlerini sürdürdü. 

Emine Ayna, Anayasa’nın da değişmesi gerektiğini vurgulayarak “eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sivil” bir anayasaya gerek olduğunu anlattı.

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