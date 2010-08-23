-AYNA GRUBU'NDAN "ROCK TARZI" İLAHİ ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Solistliğini Erhan Güleryüz'ün yaptığı Ayna Grubu, TRT için Ramazan ayına özel bir ilahi klibi hazırladı. Grubun müzik tarzını ve kullandığı enstrümanları değiştirmeden yorumladığı "Can Ellerinden Gelmişem" isimli ilahiye çektiği klip, TRT ekranlarında izleyiciyle buluştu. Grubun solisti Erhan Güleryüz, sinema yönetmeni Onur Ünlü'nün çektiği klibin Ramazan ayının anlamına ve duygusuna hitap ettiğini söyledi. Daha önceki yıllarda birçok müzisyenin Ramazan'la ilgili ilahiler, bu aya özel şarkılar seslendirdiğini dile getiren Güleryüz, "Bize de geldiler (böyle bir klip çeker misiniz?) dediler. Bizde çok mutlu olduk ve projeye katıldık" dedi. Grubun müzik tarzının dışına çıkmadan "Can Ellerinden Gelmişem" adlı ilahiye klip hazırladıklarını anlatan Güleryüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Klip yayınlandıktan sonra geri dönüşler olumlu yönde oldu. Format itibariyle ilahilerin günümüz müzik alt yapısıyla seslendirilmesi çok güzel tepkiler aldı. Aslolan gençlerin bu tarzdan uzak kalmaması. Onlar için de güzel bir çalışma oldu diye düşünüyoruz. Sevgili Onur Ünlü, 2 yıldır Ramazan'da bu projeleri hayata geçiriyor, kendisini tebrik ediyorum ayrıca TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i cesaret gerektiren bu çalışmadan ötürü kutluyorum." Güleryüz, ilahi ritmini rock soundu bir müziğin içine yerleştirmenin zor olduğunu, ancak buna değdiğini ifade etti. Öte yandan proje kapsamında Bora Ebeoğlu "Yusufu Kaybettim", Murat Çelik "Yanmaktan Usanmasam" isimli ilahilere klip çekti.