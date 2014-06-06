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AYM'den YouTube kararı gerekçesi: TİB yetki sınırını aştı

YouTube'a erişim engelini kaldıran Anayasa Mahkmesi, tüm siteye erişimin engellenmesinin yasalara aykırı olduğuna vurgu yaptı

06 Haziran 2014 09:22

Anayasa Mahkemesi, YouTube kararının gerekçesinde TİB'in erişimi engelleme kararının 'yetki aşımı' olduğunu belirtti.

TİB'in koyduğu erişimi engelleme kararını yetki aşımı olarak nitelendiren yüksek mahkeme, tüm siteye erişimin engellenmesinin yasalara aykırı olduğuna vurgu yaptı.

Gerekçili kararda TİB'e verilen erişimi engelleme yetkisi değerlendirildi. Sakıncalı içerik olması durumunda TİB'e erişim engelleme yetkisi verildiğini hatırlatan mahkeme, bu yetkinin sınırlarının net olmadığını belirtti.

Kararda, "TİB, sakıncalı hallerde içerik durdurma kararı verebilir ancak bu yetki tam olarak açık değildir. Yetki kanunilik açısından da belirsizdir" denildi.

Anayasa Mahkemesi tüm bu gerekçelerle YouTube kullanıcılarının haklarının ihlal edildiğini belirtti.

Youtube, Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli Suriye toplantısına yönelik kayıtların yayınlanmasının ardından 27 Mart tarihinde Yotube'a erişim engellenmişti.

Site, 67 gün aradan sonra AYM kararının ardından önceki gün yeniden erişime açılmıştı.

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