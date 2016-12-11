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AYM'den 'müsteşarlı mütevelli heyeti'ne iptal kararı

"Bilimsel özerklik olmazsa olmaz"

11 Aralık 2016 14:54

Anayasa Mahkemesi (AYM), "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, rektör ve bakanın seçeceği iki üye ile YÖK tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, beş üyeden oluşacağı" hükmünü iptal etti.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen iki düzenlemeyi iptal etti.

İptal edilen maddeler arasında Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, rektör, Sağlık Bakanı’nın seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşacağına ilişkin düzenleme yer aldı. Bununla bağlantılı olarak “Mütevelli Heyetine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşarın katılmadığı toplantılara Rektör başkanlık eder” hükmü de iptal edildi.

Kararın gerekçesinde düzenleme ile bilimsel özerkliğin ihlal edildiği, merkezi yönetimin üniversitenin kararlarını belirlemesine yol açan düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

"Bilimsel özerklik olmazsa olmaz"

Kararın gerekçesinde üniversitenin sahip olması gereken bilimsel özerkliğe ilişkin şunlar kaydedildi:

“Bilimsel özerklik, bilimsel üniversite ortamında yürütülebilmesinin olmazsa olmaz koşulu olup üniversite mensuplarının, ekonomik ve siyasi yönden nüfuz sahibi bulunan kişi ve kurumların baskısı, yönlendirmesi olmadan ve toplumda hakim olan düşünce ve kabuller doğrultusunda sonuçlara varmak gibi bir zorunluluk hissetmeden sadece bilimsel ölçütler ve etik kurallar çerçevesinde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapabilme olanaklarına sahip bulunmalarını ifade etmektedir… Üniversitelerin bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri olarak tanımlanması ve bunların ancak Devlet tarafından kanunla kurulabileceklerinin hükme bağlanması ile güdülen amacın, siyasal çevrelerin, özellikle iktidarların ve değişik baskı gruplarının, üniversite çalışmaları ile eğitim ve öğretimi etki altında tutabilme yolunu kapatmak ve bu çalışmaların bilimsel gerekler ve gereksinmelerden başka, herhangi bir dış etkiden uzak kalacak bir ortamda sürdürülmesini sağlamak olduğunda kuşku bulunmamaktadır… Üniversite yönetim organlarının, merkezi idarenin müdahalesine olanak verecek şekilde yapılandırılması, diğer bir ifadeyle üniversitelerin, merkezi idare tarafından doğrudan atanan kişiler tarafından yönetilmesi, bu kurumların bilimsel özerkliğini de doğrudan etkileyecektir. Zira, üniversite mensuplarının, bilimsel ölçütler ve etik kurallar çerçevesinde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapabilmesi için, herhangi bir dış etkiden uzak kalacak bir ortamın bulunması zorunludur.”

"Haydarpaşa tahsisi Anayasa’ya uygun"

Mektebi Tıbbiyeyi Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen Marmara Üniversitesi adına tahsisli Haydarpaşa Kampüsü’nün, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmesini öngören düzenlemenin de aralarında bulunduğu diğer hükümlere ilişkin iptal istemleri ise reddedildi. Anayasa Mahkemesi, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu'nun Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne tahsis edilmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti. Gerekçede, “Marmara Üniversitesi’ne tahsisli olan Haydarpaşa Kampusu'nun Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmesinin, yasayla yapılmış, kamu yararına uygun ve yasa koyucunun takdirinde olduğu” belirtildi.

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