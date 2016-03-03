AYM'den MİT'e 'dinleme' uyarısı: Polis devleti uygulamasına yol açar

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 'MİT’e verilen çok geniş dinleme yetkisi'ne “Bu polis devleti uygulamasına yol açar. Demokrasiyi yok etme potansiyeli taşır” sözleriyle karşı çıktığı öğrenildi.

Hükümet, 17-25 Aralık operasyonlarına karşılık 2014’te MİT’e olağanüstü yetkiler veren yasa değişikliğini Meclis’ten geçirmişti. CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yabancı tutuklu ve hükümlülerin başka ülkelerle takası ile MİT’çilerin tanıklık yapamayacağına ilişkin hükümler dışındaki maddelerin iptal istemini oy çokluğuyla reddetmişti. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MİT’e “Hâkim kararı olmaksızın yurt dışında bulunan vatandaş olsun olmasın herkesi, yurtiçindeki tüm yabancıları ve ankesörlü telefonla görüşen herkesi” dinleme yetkisi veren yasa maddesine çarpıcı gerekçelerle muhalefet etti.

Başkandan karşı oy

Yetkinin iptali için oy kullanan Başkan Arslan ile üyeler Engin Yıldırım, Alparslan Altan, Erdal Tezcan ve Emin Kuz 'karşı oy gerekçesi'nde düzenlemenin neden anayasaya aykırı olduğunu şöyle anlattı:

"Haberleşme haktır"

"Haberleşmenin gizliliğinin ihlali kişisel özerklik ve özgürlük alanına ağır bir müdahaledir. Yetkinin kötüye kullanılması, korunmak istenen değerleri ortadan kaldırabilir."

"Anayasaya aykırı"

"Hâkim kararı olmaksızın dinlenilmesine izin verilen grubun geniş bir kesimi kapsadığı görülmektedir."

"İmha güvencesi yok"

"İçeriklerinin imha edilmesi gibi güvencelere de yer verilmemiştir."