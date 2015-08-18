'AYM'den Deniz Seki'nin yeniden yargılanma talebine ret'

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) cezaevindeki şarkıcı Deniz Seki’nin “Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu reddettiği öne sürüldü. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak açıklanacak.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Deniz Seki’ye “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını oyçokluğu ile onamıştı. Kesinleşen hapis cezası nedeniyle 6 ay aranan Deniz Seki de İstanbul Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Seki, 15 Nisan 2014’te AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı. Seki bireysel başvurusunda, “Hukuka aykırı delillere dayanılarak” hüküm verildiğini ve adil yargılama hakkının ihlal edildiğini savunarak, yeniden yargılamaya karar verilmesini talep etmişti.