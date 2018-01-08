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AYM'den, CHP'nin 'müftü nikâhı' itirazına esastan görüşme kararı

Başvurunun ilk incelemesini tamamladı

08 Ocak 2018 11:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), il ve ilçe müftülerine nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini tamamladı.

CHP’nin başvurusuyla ilgili ilk incelemesini yapan AYM, bir eksiklik tespit etmeyerek, başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. Kanunun iptal istemi, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek, yürürlüğünün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, ‘evlendirme yetkisini’ düzenleyen 22. maddesinde yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti.

 

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