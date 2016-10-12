AYM'den CHP'nin KHK talebine ret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü hâl (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) 'Anayasa'ya aykırı oldukları' gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı iptal başvurusu, mahkeme tarafından geri çevrildi.

CHP, OHAL döneminde çıkarılan 8 KHK'nın bazı hükümlerinin iptal edilmesini talep ediyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise, anayasanın 148. maddesi gereği KHK'lar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamayacağının açık bir şekilde ifade edildiğini belirtiyordu.

Anayasa Mahkemesi, başvurunun geri çevrilmesine gerekçe olarak ise bu konuda hüküm yetkisine sahip olmamasını gösterdi.

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, anayasadaki hükme rağmen, bu başvuruyu neye dayanarak yaptıklarını şöyle açıklamıştı:

"OHAL ilanından sonra çıkarılan KHK'lar fırsatçı bir anlayışla, amacı ve süresi bakımından OHAL kapsamının dışına çıktı. Devlet kurumlarında köklü değişiklikler yapılıyor. Bu nedenle her ne kadar anayasamızda KHK'ların AYM'ye taşınamayacağı hükmü mevcut ise de, AYM'nin eski içtihatlarına dayandırarak böyle bir başvuruda bulunuyoruz."

CHP, 1990 yılında Anayasa Mahkemesi'ne götürülen ve birçok maddesi iptal edilen iki KHK'nın, bugünkü tartışmalar için de emsal teşkil ettiğini savunuyordu.

CHP'den ilk tepki

Karara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Elbette kararın gerekçesini bilmiyoruz. Ama 1990 yılında aynı konuda benzer bir karar vardı. Kendisini yetkili ve görevli sayan AYM'nin emsal kararı karşısında kendi içtihatlarını gözetmeksizin verdiği bir karar tam anlamıyla skandaldır. Devleti devlet yapan kurumlarıdır. Mahkemeleri de mahkeme yapan kendi içtihatlarıyla hukuki güvenceyi sağlamalarıdır" diye konuştu.

Bozdağ: Karar doğrudur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kararla ilgili şunları söyledi:

"AYM'nin kararı doğrudur, hayırlısı olsun diyorum. Gerekçeli kararı gördükten sonra daha geniş bir değerlendirme yaparız. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya uygun davranmıştır. Bundan sonra bu tür bir başvuru yapılmayacaktır."

AYM Başkanı "OHAL hukuksuzluk değildir" demişti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, olağanüstü hâl ilanına ilişkin olarak, "OHAL, hukuksuzluk hali değildir, olağanüstü durumlarda yapılacakların çerçevesi yasalar kapsamında belirlenmiştir. Temennimiz olağanüstü duruma yönelik tehditlerin bertaraf edilerek normal hale dönülmesidir" demişti.