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AYM'de, Youtube ve Öcalan için karar günü

Youtube, Türkiye'de 27 Mart'tan bu yana erişime kapalı

29 Mayıs 2014 11:27

Bireysel başvuruları değerlendiren Anayasa Mahkemesi'nde Youtube yasağı ve Abdullah Öcalan'ın başvurusu ile ilgili kararlar bugüne kaldı. Haberal'ın yurtdışına çıkış yasağı ile ilgili itirazı ise yasak kalktığı için düştü.

27 Mart'ta Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye toplantısı kayıtlarının yayınlanmasının ardından Youtube internet sitesine erişim engellendi. Anayasa Mahkemesi Twitter engelini kaldırırken, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) siteye erişimi tümden engelleyemeyeceğini, sadece sakıncalı görülen içeriğin linkini engelleyebileceğini belirtmişti.

Yeni değiştirilen internet yasası da sitelerin tümden kapatılmasını değil Youtube gibi sitelerdeki videolara giden adresin engellenmesini öngörüyor.

 

Öcalan kararı da sırada

 

Mahkeme Abdullah Öcalan'ın kitabının basımı için yaptığı bireysel başvuruyla ilgili kararı da yarına bıraktı. Öcalan’ın yazdığı “Kürdistan Devrim Manifestosu'' adlı kitaba basım aşamasında el konulmuş , Öcalan avukatları aracılığıyla ''Haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle'' yüksek mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

 

Haberal'ın başvurusuna ret

CHP Milletvekili Mehmet Haberal'ın yurt dışına çıkış yasağı nöbetçi mahkeme tarafından kaldırılmıştı

 

Anayasa Mahkemesi gündemine aldığı Mehmet Haberal’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı bireysel başvuruyu, öncesinde nöbetçi mahkemece yasağın zaten kaldırılmış olması sebebiyle reddetti.

Ergenekon Davası kapsamında tutuklu olup hastalığından dolayı tedbiren tahliye edilen İnönü Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmioğlu’nun kararını ise gelecekte görüşmek üzere erteledi.

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