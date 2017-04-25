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BBC Türkçe

AYM'de görülen dava sayısı 100 bini aştı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, OHAL KHK'larını denetleme yetkileri olmadığını söyledi. Arslan'ın verdiği bilgiye göre, mahkemeye yapılan bireysel başvurular 15 Temmuz sonrası yaklaşık 13 binden 68 bine çıktı. Mahkemede görülen dava sayısı 101 bin

25 Nisan 2017 15:23

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve geçen hafta içerisinde üçüncü kez üç ay daha uzatılan olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) denetleme yetkilerinin olmadığını söyledi.

Zühtü Arslan, AYM'nin 55'inci kuruluş yıldönümünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Mahkememiz, açık anayasal hükmü dikkate alarak, OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir. Diğer yandan Anayasa koyucunun söz konusu kararnamelere ilişkin yargısal denetimi, parlamento onayından sonra öngördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim TBMM tarafından kabul edilerek, kanunlaşan bazı OHAL KHK'ları hakkında AYM'ye iptal davaları açılmış; bu davalarda ilk inceleme aşamaları tamamlanmış ve esas incelemeye geçilmiştir" dedi.

Arslan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından mahkemeye yapılan kişisel başvuruların sayısında artış olduğunu da sözlerine ekledi.

AYM Başkanı'nın konuşmasında verdiği bilgiye göre, 2016 yılında 15 Temmuz gününe kadar 12 bin 712 bireysel başvuru yapılırken, yılın son 5,5 ayında bu sayı beş kattan fazla artarak 68 binin üzerine çıktı.

Arslan ayrıca, 2017 yılının başlamasıyla birlikte de olağan dönemlerin üzerinde başvuru gelmeye devam ettiğini ve mahkemenin önünde şu an tam 101 bin 557 adet derdest başvuru olduğunu da ifade etti.

Hukuki anlamı olarak derdest, bir davanın görülmekte olması, yani devam ediyor olması anlamına geliyor.

Türkiye'de 2010 yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle birlikte AYM'ye bireysel başvuru hakkı getirildi. Bireyler, Anayasa'da belirtilen hakların kamu gücüyle yapılan işlem nedeniyle ihlal edilmesi halinde konuyu AYM'ye götürebiliyor.

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