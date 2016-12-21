AYM'de bekleyen dosya sayısı AİHM'i geçti

Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görüşülmeyi bekleyen dosyaların sayısı Aralık ayı itibarıyla 80 bine ulaştı.

Hafta başında konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, bu başvuruların 60 bininin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapıldığını söyledi.

Böylece AYM'de görüşülmeyi bekleyen dosya sayısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde görüşülmeyi bekleyen dosyaların sayısını aştı.

47 ülkeden oluşan Avrupa Konseyi'ndeki tüm yurttaşların ve şirketlerin başvurabildiği AİHM'de 2016 verilerine göre 75 bin 250 dosya görüşülmeyi bekliyor.

Bekleyen dosyalar arasında Türkiye'den gelen dosyaların sayısı 8 bin 400. Türkiye'den daha fazla dosyası görüşülmeyi bekleyen tek ülke ise Ukrayna.

Zühtü Arslan, Ekim ayında yaptığı açıklamada ise 67 bin 434 dosyanın AYM önünde beklediğini açıklamıştı.

Arslan, Pazartesi günkü konuşmasında adalet ve eşitlik ilişkisine de değinerek "Adalet herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirmez. Tersine, farklı durumdakilere eşit muamele bazen adaletsizliğe yol açabilir. Mevlana'nın dediği gibi, 'Suyu ağaca verdiğinizde adalet, dikene verdiğinizde zulüm olur.' Bu nedenle adalet her şeyi yerli yerine koymaktır, herkese hak ettiğini vermektir" ifadelerini kullandı.