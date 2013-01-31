Ayman Güler'e Kılıçdaroğlu'ndan 'Aykırı Sorular' yasağı!

Meclis’teki konuşmasında sarf ettiği “Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit değil” sözleriyle tartışma yaratan CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan program yasağı geldi.

Bu akşam CNN Türk'te yayınlanan Enver Aysever'in Aykırı Sorular programına katılacak olan Ayman Güler, programa katılmayacağını bildirdi. Aysever'in twitter'da yazdıklarına göre, Ayman Güler'in programa çıkmasına Kılıçdaroğlu tarafından konulan yasak neden oldu.

Enver Aysever, twitter hesabından konuya dair şunları yazdı:

@enveraysever2

Sevgili @aykirisorular dostlari sayın Birgül Ayman Güler yayına katılmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

@enveraysever2

@kilicdarogluk yasak getirmiş.

@enveraysever2

Sayın @kilicdarogluk neden bu kararı aldı bilmiyorum. Ama soru sorma hakkım olsaydı iyi olurdu

@enveraysever2

Birgül Ayman Güler genel başkan yasağından dolayı katılmıyor @aykirisorular a...

@enveraysever2

Sayın @kilicdarogluk na izin vermemesini (Birgül Ayman Güler'e) hiç yakistiramadim.