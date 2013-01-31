T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayman Güler'e Kılıçdaroğlu'ndan 'Aykırı Sorular' yasağı!

Birgül Ayman Güler'in Aykırı Sorular programına çıkması Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından engellendiği iddia edildi

31 Ocak 2013 18:15

Meclis’teki konuşmasında sarf ettiği “Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit değil” sözleriyle tartışma yaratan CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan program yasağı geldi.

Bu akşam CNN Türk'te yayınlanan Enver Aysever'in Aykırı Sorular programına katılacak olan Ayman Güler, programa katılmayacağını bildirdi. Aysever'in twitter'da yazdıklarına göre, Ayman Güler'in programa çıkmasına Kılıçdaroğlu tarafından konulan yasak neden oldu.

Enver Aysever, twitter hesabından konuya dair şunları yazdı:

@enveraysever2

Sevgili @aykirisorular dostlari sayın Birgül Ayman Güler yayına katılmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

@enveraysever2

@kilicdarogluk yasak getirmiş.

@enveraysever2

Sayın @kilicdarogluk neden bu kararı aldı bilmiyorum. Ama soru sorma hakkım olsaydı iyi olurdu

@enveraysever2

Birgül Ayman Güler genel başkan yasağından dolayı katılmıyor @aykirisorular a...

@enveraysever2

Sayın @kilicdarogluk na izin vermemesini (Birgül Ayman Güler'e) hiç yakistiramadim.

 

\

 

ETİKETLER

enver ayseverbirgül ayman gülerkemal kılıçdaroğluaykırı sorular

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24