AYM'ye 9 yılda 335 bin bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi'ne 9 yılda 335 bin 324 başvuru yapıldı. 276 bin 307 başvuru kabul edilemez bulundu. En fazla hak ihlali ise adil yargılanma konusunda yapıldı.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru istatistiklerini içeren raporu, mahkemenin internet sitesinde yayımlandı. AYM bireysel başvuru hakkı 23 Eylül 2012'de başladı. 30 Eylül 2021'e kadar aradan geçen 9 yılda AYM'ye 335 bin 324 başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 276 bin 307'sini sonuçlandırdı. Buna göre başvuru sonuçlandırma oranı yüzde 82,4 oldu. 59 bin 17 başvuru ise derdest durumda.

AYM'ye yapılan 276 bin 307 başvurudan 246 bin 752'si kabul edilemez bulundu, 14 bin 911 müracaatta ise en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi. En fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016'da yapıldı.

İhlal kararı verilen başvurulardan yüzde 62,5'inde adil yargılanma hakkı, yüzde 19,1'inde mülkiyet hakkı, yüzde 4,2'sinde ise ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirlendi. (AA)