2020'de AYM’ye hak ihlali gerekçesiyle 40 binden fazla bireysel başvuru yapılmış

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 2022 yılı bütçe teklifine göre; geçen yıl bir raportör günde en az iki bireysel başvuru dosyasına baktı. AYM’ye 2020 yılında hak ihlali gerekçesiyle yapılan bireysel başvuru sayısı 40 bin 402 oldu. AYM, hak ihlali gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruların azalmasını da beklemiyor. Bireysel başvuruların, 2024 sonuna kadar 40 binin altına düşmeyeceği tahmin ediliyor.

AYM’nin TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçe teklifine göre; 2020 yılında bir raportöre ortalama 841 dosya düştü. Yani bir raportör, günde en az iki dosyaya bakmak zorunda kaldı. AYM, 2021 yılı sonunda bir raportörün ortalama 425 dosyaya bakmasını bekliyor. Raportörlerin baktığı bireysel başvuru sayısının, 2023 ve 2024 yılında da 425 olacağı öngörülüyor. Bu da AYM'nin Türkiye’de hak ihlali nedeniyle yapılan başvuruların azalmasını beklemediği anlamına geliyor. Öte yandan AYM’ye 2020 yılında hak ihlali gerekçesiyle yapılan bireysel başvuru sayısı 40 bin 402 oldu. Bu sayının, 2021 yılından 2024 yılı sonuna kadar 40 binin altına düşmeyeceği görülüyor.

AYM’nin 2020 yılında sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 45 bin 414 oldu. AYM, 2021’den 2024’a kadar ortalama 42 bin bireysel başvuruyu sonuçlandıracağını tahmin ediyor. AYM’nin 2020 yılından 2021 yılına devrettiği dosya sayısı 25 bin 674 oldu ve bu sayının 2021’den 2024’e kadar ortalama 25 bin olacağı AYM’nin tahmininde yer alıyor.

Bireysel başvuruların AYM’nin önündeki dosyalara oranı, 2020 yılında yüzde 112 oldu. Bütçe teklifinde yer verilen tahminlere göre; 2021 yılından 2022 yılı sonuna kadar bu oran yüzde 90’nın altına düşmeyecek.

AYM, 2020 yılında bireysel başvuruları ortalama 348 günde sonuçlandırdı. 2021 yılından 2024 yılına kadar da bu başvuruların ortalama 345 günde sonuçlandırılacağı tahmin ediliyor. (ANKA)