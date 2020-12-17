AYM üyeliği seçim sonucu belli oldu; İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan isimler oldu

Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde; İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan isimler oldu. 3 isim Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirecek. Erdoğan bir ismi AYM'ye atayacak.

İrfan Fidan (107), Nevzat Özsoy (65), Mustafa Erol (52), Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu (45), Mahmut Coşkun (35) oy aldı. 340 kişinin katıldığı oylamada 21 oy boş, geçersiz 15 oy oldu.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 27 Kasım’da Yargıtay’a üye olarak seçilen eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nde görevlendirilmesinden birkaç gün sonra Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday olması tartışmalara neden olmuştu.