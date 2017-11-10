AYM, tutuklu milletvekilinin başvurusunu Genel Kurul gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi, tutuklu bir milletvekilinin yaptığı bireysel başvuruyu, 16 Kasım tarihinde yapılacak Genel Kurul Mahkeme toplantıda görüşmek üzere gündemine aldı.

Başvuru numarası ile açıklanan başvurunun hangi milletvekiline ait olduğu öğrenilemezkmen, başvuru ile ilgili verilecek kararın, diğer tutuklu milletvekilleri başvurusunu da etkileyebileceği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 09.30'da Genel Kurul'da yapılacak olan Mahkeme toplantı gündemini kendi internet sitesinde açıklarken, gündeminde tutuklu bir milletvekilinin bireysel başvurusunun da olduğu görüldü.

Mahkeme gündeminde yer alan ve başvurucu milletvekilinin ismi yerine başvuru numarası bulunan başvuru konusu şöyle:

"Başvuru; milletvekili olan başvurucu hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir."

AYM Genel Kurulundan çıkacak kararın diğer tutuklu milletvekillerinin de başvurularını etkileyebileceği belirtildi.