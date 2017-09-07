AYM: Raportör raporunu yapar ve genel kurula gelirse tutuklu vekillerin başvurularına bakarız...

HDP; tutuklu milletvekillerinin bireysel başvurularını 10 ayı aşkın süredir gündemine almayan Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni bu hafta içi her gün sürdürme kararı aldı. HDP heyetinin önceki gün AYM Başkanı Zühtü Arslan ile yaptığı görüşmede; Arslan’ın bu konuda raportörün raporunu hazırlamadığı için sürecin devam ettiğini belirterek, “Raportör raporunu yapar ve genel kurula gelirse bakarız” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre HDP; adli yılın açılışının yapıldığı önceki gün AYM’de tutuklu milletvekilleri konusunda görüşmek istemiş, saatlerce bekleyip AYM Başkanı Arslan’la görüştükten sonra yüksek mahkeme önünde Vicdan ve Adalet Nöbeti tutma kararı almıştı. Edinilen bilgiye göre, önceki gün yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede HDP heyeti, AYM’nin 10 ayı aşkın süredir tutuklu milletvekilleri konusunda karar almamasının yargıya olan güveni azalttığını belirtti. HDP heyeti, AYM’nin tutuklu milletvekilleri konusunda daha önce verdiği kararlar olduğunu anımsatarak, yüksek mahkemenin bu konuda kendi içtihadına sahip çıkması gerektiğini, milletvekillerinin tutukluluğunun seçme ve seçilme hakkının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Topu raportöre attı

AYM Başkanı Arslan’ın ise tutuklu milletvekilleri konusunda yapılan bireysel başvurunun tek tek incelendiğini belirterek, sürecin devam ettiğini söylediği öğrenildi. Arslan’ın tutuklu milletvekilleri konusunda raportörün raporunu henüz tamamlamadığını, rapor tamamlanmadığı için sürecin buna bağlı olarak sürdüğünü, bu aşamada rapor tamamlanmadan bir işlem yapılamayacağını ifade etti. Arslan’ın “Raportör raporunu yapar ve konu genel kurul gündemine gelirse bakarız. Bu çok yakıcı bir durum. Elimizde 75 bin dosya var” dediği öğrenildi. HDP heyetinin ise tutuklu milletvekillerinin durumunun Türkiye’nin toplumsal barışı için çok önemli olduğunu belirterek, dosyaların hızlı bir şekilde ele alınması talebini ilettiği belirtildi. Ancak AYM Başkanı Arslan’ın tutuklu vekillerle ilgili somut tarih vermediği öğrenildi. HDP’nin AYM önünde yapacağı nöbetin nasıl ve ne kadar süreyle yapılacağı da netleşti. Buna göre milletvekilleri ve bazı parti yöneticilerinden oluşan heyet AYM önünde bu hafta içi boyunca nöbet tutacak. Parti Sözcüsü Osman Baydemir dün AYM önünde yaptığı açıklamada, Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit’in FETÖ’nün yargıya sızmasından yakındığını belirterek, “Eş genel başkanlarımız, vekillerimizin tamamının fezlekeleri FETÖ diye görevden alınan ya da cezaevlerine konulan polislerin hazırladıkları fezlekelerdir. İddianamelerin tamamı cezaevindeki savcılar tarafından hazırlanmıştır. Size yapılınca ‘kumpas’, muhalefete yapılınca ‘yargı bağımsızlığı.’ Bu doğru değil” değerlendirmesini yaptı.