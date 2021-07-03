AYM'nin hakkında hak ihlali kararı verdiği Gergerlioğlu'nun avukatı: Gerekçeli karar bize de yerel mahkemeye de tebliğ edilmedi

AYM, hakkında verilen 2.5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülerek cezaevine giren HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun başvurusunu 1 Temmuz’da karara bağladı. AYM, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti. Kararın üzerinden iki gün geçti ancak Gergerlioğlu tahliye edilmedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Alınak, Gergerlioğlu’nun tahliye edilmesinin önünde hiçbir engel olmadığını belirterek, tahliyenin hâlâ yapılmamasını “ciddiyetsizlik” olduğunu savundu.

Alınak, AYM’nin ihlal yönünde verdiği kararın gerekçesinin hem avukatları olarak kendilerine hem de yerel mahkemeye tebliğ edilmediğini belirtti. Kararın avukatlardan gizlendiğini söyleyen Alınak, “Gazetecilerin alabildiği ancak taraflara kararın verilmediği bir hukuk komedyası var. Selahattin Demirtaş’ın AİHM kararının uygulanmadığı bir yerde AYM kararının uygulama alanı bulamamış olması, hukukun yok sayıldığı bir tecrübeyi yaşıyoruz. Umarım Türkiye kendine özgü absürt bir doktrin ortaya koymaz. Biz gerekçeli kararı merakla, hayretle bekliyoruz” dedi.

"Milletvekilliği iade edilmeli"

CHP’li Berberoğlu kararının emsal olduğunu vurgulayan Alınak, hukuken Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Alınak, şunları söyledi: “Ben Türkiye’de uygulanan yargıyı ikiye ayırıyorum. Bir HDP’lilere, Kürtlere, gerçek muhaliflere uygulanan bir hukuk diğeri de normal yasalara göre uygulanan bir hukuk var. Evrensel hukuk kararlarının, mevcut hukuk kurallarına göre uygulanması gereken hukukun uygulanmaması hiçbir şekilde açıklanamaz. Tamamen keyfiyetçilik söz konusu. Zaten yerel mahkemenin verdiği karar siyasi bir karar. Bir haberi retweetlediği için ceza aldı ve milletvekilliği düşürüldü. Faşizmi, toplum üzerindeki korkuyu kurumsallaştırmak için verilmiş bir karardı.”

Alınak, AYM’nin gerekçeli kararının uygulanması için kararın yerel mahkemeye ve kendilerine tebliğ edilmesi gerektiğini söyleyerek bu işlem için pazartesi dilekçe sunacaklarını belirtti. Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin iade edilmemesi halinde ise davayı AİHM’ye taşıyacaklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onayladı.

Yargıtay'ın onama kararı Meclis'e ulaştı ve karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu, 2 Nisan'da evinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Gergerlioğlu vekilliği düşürme kararına karşı AYM'ye başvurdu. AYM'nin 9 Haziran'daki toplantısında ifade özgürlüğünü hakkı ve dokunulmazlık hakkı kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesinin de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal ettiği iddiasıyla yapılan başvurunun AYM Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.

AYM, Gergerlioğlu’nun başvurusunu 1 Temmuz’da karara bağladı. AYM, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

Gergerlioğlu 2 Mart 2021 tarihinden beri Sincan Cezaevinde tutuklu bulunuyor.